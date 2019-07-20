Невозможно поверить, что Алене Свиридовой через месяц стукнет 57 лет. Она, кажется, не меняется с годами – остается все такой же утонченной, грациозной, стильной. Гости музыкального фестиваля Лайма. Рандеву. Юрмала могли убедиться в этом лично – на протяжении нескольких дней видели артистку и на сцене, и в зрительном зале. Корреспондент Дни.ру пообщался с певицей за кулисами.

Невозможно поверить, что Алене Свиридовой через месяц стукнет 57 лет. Она, кажется, не меняется с годами – остается все такой же утонченной, грациозной, стильной. Гости музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" могли убедиться в этом лично – на протяжении нескольких дней видели артистку и на сцене, и в зрительном зале. Корреспондент "Дни.ру" пообщался с певицей за кулисами.Алена, мы с Вами встречаемся на берегах Балтийского моря. Никогда не думали обзавестись тут недвижимостью, как многие Ваши коллеги?Балтика мне нравится атмосферой, хотя некоторые говорят, что тут холодная вода. Но мне тут вполне комфортно, тем более, что я всегда обливаюсь холодной водой для закаливания. Что касается жилья тут, то нет – лишняя собственность меня будет тяготить. К тому же у меня есть небольшой типовой белый домик из ракушечника в родной Керчи – в похожем жил Александр Грин. Мне хотелось сохранить в нем колорит своего детства, поэтому обставляю его вещами и книгами с "блошиных" рынков. Я там провожу отпуск – отправляюсь туда, как только ребенок оканчивает школу. И уже оттуда езжу на работу, если надо.Вы – человек обеспеченный, почему же дачей в Подмосковье не обзавелись до сих пор, а в далекой Керчи обосновались?Я – человек южный, поэтому не очень представлю себе проведение лета где-то не на юге, не на родине. В детстве на каникулы меня отвозили к бабушке – в Крым или на Кубань. Поэтому, когда я выросла, решила не изменять привычке (смеется) и пристрастию к солнцу, фруктам, морю.Хорошо плаваете?Для меня это так же естественно, как ходить или дышать – запросто могу проплыть несколько километров.У Вас двое сыновей. Как считаете, Ваша громкая фамилия помогала или мешала им по жизни?Всем детям известных родителей живется непросто – над ними, мне кажется, висит дамоклов меч родительского успеха, имени. И им надо прилагать много усилий, чтобы не слышать за спиной: "А, понятно, у него же мама..." Подростки начинают тогда бунтовать, хотят сделать что-то по-своему, вопреки. Мой сын Григорий учился в кадетском корпусе, сейчас окончил там 9 классов и поступил в школу с актерским уклоном. Поступил без блата, самостоятельно. К тому у Гриши другая фамилия (Мирошниченко – Прим. ред.) и я тут носа, как говорится, не казала – никто пока не знает, кто у него мама.А голос и слух у него имеются?Гришу я мучила музыкой с четырехлетнего возраста. Но потом, как в "Кавказской пленнице" было, "либо я веду ее в загс, либо она меня к прокурору" (смеется). Поняла, что к прокурору он меня скорее поведет, потому что я была уже не совсем вменяемая. И решила эту затею с музыкой оставить. Сейчас он подходит к роялю, играет иногда, но музыка – это тяжелый труд.Старший сын, которому уже 36 лет, тоже выбрал далекий от музыки путь?Он, в отличие от младшего, никогда таких талантов и не проявлял. Стал программистом – это всегда было его страстью. Сейчас Василий живет и работает в Канаде, но на лето приехал в Керчь – ждет, когда я вернусь с фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала".