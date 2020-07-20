Актриса Анастасия Стежко отпраздновала годовщину семейной жизни. В честь важной даты звезда сериала Полицейский с Рублевки опубликовала свадебные снимки.

Актриса Анастасия Стежко отпраздновалагодовщину семейной жизни. В честь важной даты звезда сериала "Полицейский сРублевки" опубликовала свадебные снимки.Анастасия Стежко и ее избранникДмитрий Старостин вступили в брак в июле 2019 года. Торжество влюбленные устроилив Париже. На мероприятии присутствовали только самые близкие.По словам звезды сериала "Полицейскийс Рублевки", бракосочетание ей запомнилось как нечто красивое и яркое. Тот летнийдень для Стежко и Старостина всегда будет особенным.Говоря о первом годе супружества,Анастасия отметила, что лучшим его итогом стала дочь Стефания. Артистка родилапервенца 7 мая 2020 года. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" называетнаследницу исключительно Стешей.19 Июл 2020 в 1:12 PDTРанее в личном микроблоге. Актриса научиласьсуществовать в режиме многозадачности. Также она поняла, чтоновоиспеченной маме не надо стесняться просить у помощи у близких. Поддержкаочень важна.Отметим, что пышную и шумнуюсвадьбу звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Анастасия Стежко и Дмитрий Старостин провели толькочерез два месяца после регистрации отношений. Торжество состоялось в Москве.Медовый месяц пары прошел в Италии.