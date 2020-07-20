Там воробушек что ли? Ой! Был напуган, кричал и кусался. Ковровские спасатели достали из вентиляционной вытяжки в квартире птенчика. Это видео опубликовали в одной из социальных сетей и на

Там воробушек что ли? Ой! Был напуган, кричал и кусался. Ковровские спасатели достали из вентиляционной вытяжки в квартире птенчика. Это видео опубликовали в одной из социальных сетей и на канале в интернете. По шороху жители квартиры поняли, что в вытяжке кто-то застрял и вызвали помощь. Михаил Быков, спасатель поисково-спасательного отряда г. Коврова: Позвонила женщина, сказала,