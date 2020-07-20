Поклонников детективной теленовеллы ожидает приятный сюрприз. Продолжение сериала Шифр скоро выйдет на экраны.

Поклонников детективнойтеленовеллы ожидает приятный сюрприз. Продолжение сериала "Шифр" скоро выйдетна экраны.О старте съемок новых эпизодоврассказала исполнительница главной роли, актриса Марьяна Спивак. Знаменитость продемонстрировалаколлаж, собранный из снимков с площадки.По словам звезды сериала "Шифр",пандемия совсем не облегчила жизнь киноделам. Все работники вынуждены носить медицинскиеперчатки и маски, пользоваться антисептиками для рук и постоянно измерятьтемпературу тела.Марьяна пошутила, что коллег, прячущих половину лица подмаской, узнает с легкостью. Участники съемочного процесса сроднились настолько, что с закрытыми глазами определяют, ктоесть кто.Напомним, что сериал "Шифр" вышел наэкраны в марте 2019 года. Первый сезон исторического детектива состоял из 16 эпизодов.Теленовелла сразу завоевалалюбовь аудитории. Зрители начали интересоваться продолжением проекта еще дозавершения первой части. По словам режиссера картины Веры Сторожевой, уже начетвертый день после премьеры ей предложили взяться за второй сезон.19 Июл 2020 в 10:53 PDTСюжет сериала "Шифр"разворачивается в 50-е годы прошлого столетия. В центре событий – четыре женщины,их связывает военное прошлое. Ирина, Анна, Софья и Катерина – феноменально одаренныеличности. Благодаря способностям к аналитическому мышлению дамы раскрываютсамые запутанные преступные дела.