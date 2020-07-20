Мероприятия направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках пропагандистской кампании «Безопасное лето» при содействии Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в дежурных группах дошкольных образовательных учреждений города и района проводятся дни дорожной безопасности.Педагоги, используя дорожные макеты и знаки, организовали для ребят увлекательные занятия, на которых рассказали детям о правилах культурного поведения на улицах и дорогах. Мальчишкам и девчонкам напомнили об опасностях, которые могут ожидать их на улице, насколько опасно пересекать дорогу вне пешеходного перехода и о том, как безопасно играть во дворах. Ребята учились правильно переходить проезжую часть автомобильной дороги.На сайтах образовательных организаций и в родительских группах размещена информация о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Гусь-Хрустальный и района с обращением к родительской общественности о необходимости усиления мер контроля за времяпрепровождением детей в летних период, а также рекомендации по соблюдению детьми и взрослыми правил дорожного движения.Полицейские рекомендуют родителям уделить время повторению и изучению Правил дорожного движения с детьми, ежедневно напоминать своему ребенку правила дорожной безопасности, а также самим быть примером.