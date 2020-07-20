Санкт-петербургский Зенит 19 июля в полуфинале Кубка России по футболу одержал победу над московским Спартаком.

Встреча двух команд, которая прошла в Петербурге, завершилась со счетом 2:1. Артем Дзюба и Далер Кузяев отличились у Зенита, за Спартак забил нападающий Александр Соболев.Кроме того, на 43-й минуте мяч в ворота Зенита отправил спартаковец Самуэль Жиго, однако после использования системы видеоассистента рефери гол не был засчитан.Во время матча на трибуне произошла потасовка между болельщиками, но служба безопасности сумела вывести фанатов со стадиона, сообщает Спорт-Экспресс.Зенит в пятый раз в своей истории выходит в финал Кубка России. Трижды команда становилась победителем этого турнира. Спартак тоже три раза забирал данный трофей.Кроме того, Зенит досрочно стал чемпионом Тинькофф Российской премьер-лиги сезона-2019/20 после победы в гостевом матче 26-го тура, выиграв у Краснодара со счетом 4:2.Соперником Зенита в финале будут подмосковные Химки, которые 19 июля обыграли в полуфинальном матче Урал, и после этой игры главный тренер екатеринбуржцев подал в отставку.