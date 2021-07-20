Суздальский районный суд оправдал водителя, которого обвиняли в смерти 17-летнего школьника.

Суздальский районный суд оправдал водителя, которого обвиняли в смерти 17-летнего школьника. «Вести» о трагической аварии.Три года назад 3 марта у села Павловское «Хёндай Санта Фе» столкнулся с "Жигулями", за рулём которых сидел школьник. Парень скончался на месте. Пострадали ещё трое участников происшествия.Погибший 11-классник возвращался с Суворовско-Ушаковских сборов, которые проводились в Суздальском районе. Выяснилось, что его в нарушение закона посадили за руль организаторы этих сборов. В ходе расследования возникло много вопросов к организаторам сборов. Несмотря на то, что водитель признал вину, суд постановил, что в его действиях отсутствовал состав преступления. Он не мог избежать столкновения с вылетевшим навстречу ВАЗом. Приговор в законную силу не вступил.