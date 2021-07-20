Смотрите в программе Вести-Владимир:

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Конфликт в больницеПлесень на стенах, старые кушетки и невыплаты ковидных компенсаций. Скандал в больнице в Радужном.- Современный театрТеатр под небом, на воде и даже на заброшенной ТЭЦ. Чем запомнился зрителям первый фестиваль "Сенокос"?- Искусство капоэйрыФилософия, самооборона и здоровый образ жизни - как все это объединяет боевое искусство капоэйра?