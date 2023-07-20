На женщину завели административное дело. Ей грозит штраф до 500 рублей.

В Кольчугино мать оштрафуют за то, что её сын попал в ДТП на питбайке. Об этом рассказали в прокуратуре.Напомним, что 17 июля подросток на мотоцикле врезался в машину. Юношу госпитализировали с переломом бедра и травмой позвоночника. Несовершеннолетний прав на управление транспортными средствами не имеет. В момент аварии его мать бухала со своим знакомым.«Мер к изъятию питбайка у сына женщина не предпринимала, относилась к опасному увлечению парня безразлично», - пришли к выводу прокуроры.На женщину завели административное дело. Ей грозит штраф до 500 рублей.