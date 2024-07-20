Вор-рецидивист, оказавшись на свободе, «заработал» ещё несколько статей.

Судогодский районный суд на днях вынес приговор 35-летнему местному жителю. Алексея признали виновным в совершении сразу нескольких преступлений – кражи, умышленного уничтожения чужого имущества и убийства. С подробностями – vladaif.ruПосле отсидкиКак следует из материалов уголовного дела, мужчина был вором со стажем – несколько лет он отсидел именно по этой статье. В очередной раз Алексей вышел на свободу в мае 2022 года. Его приятель Антон Кустов (это и другие имена фигурантов дела измены по этическим соображениям. – Прим. ред.) помог с работой – пристроил в управляющую компанию, где трудился сам. Согласно своим должностным обязанностям, Алексей должен был красить и ремонтировать лавочки, косить траву и прочее. Первое время руководство хвалило нового сотрудника, пока он не исчез. Позднее выяснится, что его вновь задержали за совершённые преступления.Преступление под камерой5 июня 2022 года Кустов пригласил Алексея на шашлыки. Отдыхали вместе с семьёй Антона возле его дома. И всё проходило вполне прилично, пока на пороге не появился местный предприниматель Никита Синицын. Со слов последнего, накануне между ним и Алексеем произошёл конфликт: бывший зэк назвал бизнесмена нецензурным словом. Вот он и решил восстановить справедливость, даже спустя сутки. Завязалась драка. Хозяин дома разбираться не стал и выгнал обоих. Казалось, что на этом конфликт исчерпан, но нет. У Алексея в голове уже созрел план мести.После драки он направился не к себе домой, а в сторону магазина, которым владел Синицын.На улице было уже темно, когда мужчина остановился недалеко от автостоянки и стал оглядываться в поисках подходящей машины. Он слегка дёрнул ручку задней двери припаркованной «Газели», и та поддалась. Через заднюю дверь злоумышленник проник внутрь. Мужчина планировал отыскать там канистру с бензином, но вместо неё на глаза попался кошелёк, а в нём – 13 тыс. рублей.Алексей сунул в карман добычу и вылез из машины. Горючую жидкость и канистру со спиртом он отыскал под лавочкой недалеко от торговой точки Синицына.– Взяв тару, я пошёл к магазину, разбил стекло в окне и через него разлил бензин и часть спирта по помещению. Потом поджёг всё при помощи зажигалки. Пустую канистру выкинул по дороге, остатки спирта забрал с собой, – рассказывал Алексей (здесь и далее цитаты из материалов уголовного дела. – Прим. ред.)Он и подумать не мог, что его деяния попали на видео. На здании, в котором располагался магазин, была установлена камера наблюдения...Пожарные приехали через пару минут после вызова. Огонь оперативно потушили. Выгорело 30 квадратных метров помещения и всё, что там находилось. Ущерб бизнесмену составил порядка 560 тыс. рублей.Убийство на пляжеАлексея задержали, но отпустили под подписку. А ещё спустя месяц случилась трагедия...Вечером 7 июля 2022 года мужчина со своим приятелем Григорием отправился отдыхать на Галанинские ямы, что недалеко от Судогды. Туда товарищи приехали на маршрутке. Искупались, выпили. Когда же пришло время возвращаться, денег у них не оказалось. Решили попросить у компании, которая расположилась неподалёку.– Отдыхающие, среди которых был мужчина плотного телосложения, ответили категорическим отказом. Мне их тон не понравился. Разгорелся конфликт. Крупный мужчина начал бить Гришу, повалил на землю. Я попытался их разнять, но меня оттащили двое других отдыхающих из этой же компании. Тогда я достал нож, – позднее давал показания Алексей.Завязалась драка. Алексей начал размахивать ножом и ударил одного из мужчин. Пока его товарищи пытались оказать пострадавшему помощь, он улучил момент и вместе с Григорием покинул пляж.Поскольку карманы были пусты, пришлось идти пешком. По дороге в Муромцево их остановила машина стражей порядка. От полицейских Алексей узнал, что рана для того мужчины с пляжа оказалась смертельной. Злоумышленник тут же отправился в участок.А дальше довольно знакомая для рецидивиста процедура – дача показаний, следственные эксперименты, встречи со следователями и защитниками...В итоге суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима.Мнение экспертаСтарший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова:– Изначально осуждённый виновным в совершённом убийстве себя не считал, утверждая, что потерпевший сам наткнулся на нож. Однако его позицию опровергли представленные прокурором доказательства, в результате чего он вину всё-таки признал.