Вор-рецидивист, оказавшись на свободе, «заработал» ещё несколько статей.
Судогодский районный суд на днях вынес приговор 35-летнему местному жителю. Алексея признали виновным в совершении сразу нескольких преступлений – кражи, умышленного уничтожения чужого имущества и убийства. С подробностями – vladaif.ru
После отсидки
Как следует из материалов уголовного дела, мужчина был вором со стажем – несколько лет он отсидел именно по этой статье. В очередной раз Алексей вышел на свободу в мае 2022 года. Его приятель Антон Кустов (это и другие имена фигурантов дела измены по этическим соображениям. – Прим. ред.) помог с работой – пристроил в управляющую компанию, где трудился сам. Согласно своим должностным обязанностям, Алексей должен был красить и ремонтировать лавочки, косить траву и прочее. Первое время руководство хвалило нового сотрудника, пока он не исчез. Позднее выяснится, что его вновь задержали за совершённые преступления.
Преступление под камерой
5 июня 2022 года Кустов пригласил Алексея на шашлыки. Отдыхали вместе с семьёй Антона возле его дома. И всё проходило вполне прилично, пока на пороге не появился местный предприниматель Никита Синицын. Со слов последнего, накануне между ним и Алексеем произошёл конфликт: бывший зэк назвал бизнесмена нецензурным словом. Вот он и решил восстановить справедливость, даже спустя сутки. Завязалась драка. Хозяин дома разбираться не стал и выгнал обоих. Казалось, что на этом конфликт исчерпан, но нет. У Алексея в голове уже созрел план мести.
После драки он направился не к себе домой, а в сторону магазина, которым владел Синицын.
На улице было уже темно, когда мужчина остановился недалеко от автостоянки и стал оглядываться в поисках подходящей машины. Он слегка дёрнул ручку задней двери припаркованной «Газели», и та поддалась. Через заднюю дверь злоумышленник проник внутрь. Мужчина планировал отыскать там канистру с бензином, но вместо неё на глаза попался кошелёк, а в нём – 13 тыс. рублей.
Алексей сунул в карман добычу и вылез из машины. Горючую жидкость и канистру со спиртом он отыскал под лавочкой недалеко от торговой точки Синицына.
– Взяв тару, я пошёл к магазину, разбил стекло в окне и через него разлил бензин и часть спирта по помещению. Потом поджёг всё при помощи зажигалки. Пустую канистру выкинул по дороге, остатки спирта забрал с собой, – рассказывал Алексей (здесь и далее цитаты из материалов уголовного дела. – Прим. ред.)
Он и подумать не мог, что его деяния попали на видео. На здании, в котором располагался магазин, была установлена камера наблюдения...
Пожарные приехали через пару минут после вызова. Огонь оперативно потушили. Выгорело 30 квадратных метров помещения и всё, что там находилось. Ущерб бизнесмену составил порядка 560 тыс. рублей.
Убийство на пляже
Алексея задержали, но отпустили под подписку. А ещё спустя месяц случилась трагедия...
Вечером 7 июля 2022 года мужчина со своим приятелем Григорием отправился отдыхать на Галанинские ямы, что недалеко от Судогды. Туда товарищи приехали на маршрутке. Искупались, выпили. Когда же пришло время возвращаться, денег у них не оказалось. Решили попросить у компании, которая расположилась неподалёку.
– Отдыхающие, среди которых был мужчина плотного телосложения, ответили категорическим отказом. Мне их тон не понравился. Разгорелся конфликт. Крупный мужчина начал бить Гришу, повалил на землю. Я попытался их разнять, но меня оттащили двое других отдыхающих из этой же компании. Тогда я достал нож, – позднее давал показания Алексей.
Завязалась драка. Алексей начал размахивать ножом и ударил одного из мужчин. Пока его товарищи пытались оказать пострадавшему помощь, он улучил момент и вместе с Григорием покинул пляж.
Поскольку карманы были пусты, пришлось идти пешком. По дороге в Муромцево их остановила машина стражей порядка. От полицейских Алексей узнал, что рана для того мужчины с пляжа оказалась смертельной. Злоумышленник тут же отправился в участок.
А дальше довольно знакомая для рецидивиста процедура – дача показаний, следственные эксперименты, встречи со следователями и защитниками...
В итоге суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима.
Мнение эксперта
Старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова:
– Изначально осуждённый виновным в совершённом убийстве себя не считал, утверждая, что потерпевший сам наткнулся на нож. Однако его позицию опровергли представленные прокурором доказательства, в результате чего он вину всё-таки признал.