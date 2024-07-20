Лесоперерабатывающее предприятие Владимирской области вывозило подкарантинную продукцию. Как...

Лесоперерабатывающее предприятие Владимирской области вывозило подкарантинную продукцию.Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на прошлой неделе в 33-м регионе (в Ковровском районе) была проведена внеплановая выездная проверка в рамках карантинного фитосанитарного контроля.«… Сотрудники внепланово проверили организацию, которая занимается заготовкой, хранением и реализацией древесины. Основанием послужило выявление индикаторов риска, установленных при анализе информационной системы ФГИС «Аргус-Фито». Установлен факт снижения на 30 и более процентов количества заявлений на выдачу карантинного сертификата, поступивших от лица в течении 3 календарных месяцев подряд, по сравнению с количеством заявлений, поступивших от него же за аналогичный период прошлого года...» - пояснили в Управлении.По результатам проведенной проверки действительно были выявлены нарушения действующего законодательства, а именно: вывоз подкарантинной продукции – балансов породы «сосна» за пределы Владимирской области и отсутствие уникального идентификационного номера карантинного сертификата.Сообщается, что пяти фактам в адрес юридического лица направлены уведомления о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье 10.2 КоАП РФ («нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции»). Проверки продолжаются.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений