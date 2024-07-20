Ответь на 7 вопросов и узнай, на сколько хорошо ты помнишь русские народные сказки.

Ответь на 7 вопросов и узнай, на сколько хорошо ты помнишь русские народные сказки.С детства каждый из нас знает русские народные сказки. Мы слышали их в колыбели, в детском саду, в школе. Сказки сопровождают нас на протяжении всей жизни. С ними мы учимся, узнаем мир. Они дают нам советы, помогают стать добрее, сильнее и смелее. Но так ли хорошо мы познали историю о Бабе Яге и Лешем, Царевне-лягушке и трех богатырях? Самое время проверить!1. К кому попал в плен Кощей-Бессмертный?А. Ивану-ЦаревичуБ. Марье-МаревнеВ. Микуле-Селяновичу2. Кто заставил Кота-Баюна служить себе?А. Иван-ЦаревичБ. СвятогорВ. Садко3. Какая из этих сказок является народной?А. Сказка о золотой рыбкеБ. Сивка-БуркаВ. Огниво4. Как в русском фольклоре называется птица Феникс?А. АлконостБ. ФинистВ. Жар-птица5. Кем является леший?А. Лесная нечистьБ. Дух-хозяин лесаВ. Хозяин болота6. Какой из трех знаменитых богатырей самый слабый?А. Алеша ПоповичБ. Добрыня НикитичВ. Илья Муромец7. Что было в сумке богатыря Микулы Селяниновича, что Святогор не смог ее поднять?А. Вся тягость землиБ. Русская земляВ. КамниОТВЕТЫ1. Б2. А3. Б4. В5. Б6. А7. А