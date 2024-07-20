Текущие выходные во Владимире ожидаются дождливыми. Синоптики прогнозируют дождь и 20-го, и 21-го июля. В субботу, 20-го числа, дождь будет идти весь день. Об этом предупредили и в МЧС, отметив, что

Текущие выходные во Владимире ожидаются дождливыми. Синоптики прогнозируют дождь и 20-го, и 21-го июля. В субботу, 20-го числа, дождь будет идти весь день. Об этом предупредили и в МЧС, отметив, что в области местами будет гроза. Ветер усилится до 15 м/с. Температура днем составит +23, ночью опустится до +15. 21 июля, в воскресенье, небольшой дождь