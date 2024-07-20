Во время выяснения отношений, по версии следствия, мужчина нанёс несколько ударов ножом.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Владимирской области, обвиняемый нанёс оскорбление жительнице Вязников. По предварительным данным, женщина рассказала об инциденте сожителю и тот пошёл разбираться.Во время ссоры обвиняемый нанёс множество ударов ножом пришедшему. Потерпевший смог убежать и был госпитализирован. На данный момент фигурант заключён под стражу, проводятся следственные мероприятия.