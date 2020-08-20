Мэр Москвы подарил Суздалю 10 автобусов марки Мерседес. Транспортные средства 2016 года выпуска передали для города-музея по просьбе главы администрации Суздаля Сергея Сахарова. Это уже не

Мэр Москвы подарил Суздалю 10 автобусов марки Мерседес. Транспортные средства 2016 года выпуска передали для города-музея по просьбе главы администрации Суздаля Сергея Сахарова. Это уже не первый подарок от правительства столицы для суздальцев, так, к примеру, в декабре прошлого года из Москвы в Суздаль доставили новогоднюю ель для подготовки города к 1000-летнему юбилею. Что же