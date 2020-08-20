В Муроме водитель «Лады Гранты» не пропустил двух школьниц 15 лет на нерегулируемом пешеходном переходе, девочки сильно пострадали.

В Муроме водитель «Лады Гранты» не пропустил двух школьниц 15 лет на нерегулируемом пешеходном переходе, девочки сильно пострадали.Машина явно даже не снизила скорость, так как обеих школьниц отбросило на несколько метров от места происшествия. Пострадавших оперативно доставили в местное отделение больницы с тяжелыми травами и переломами. Одну из девочек отправили в реанимацию.Аварии на этом переходе уже случались. Так, осенью 2017 года местная жительница на Toyota RAV-4 наехала на девочку, которая направлялась в свою школу после урока физкультуры в парке. Муромский городской суд присудил виновнице происшествия наказание в виде 2 лет 8 месяцев колонии-поселения и лишения права управлять транспортными средствами сроком на 2,5 года. В пользу родителей погибшей девочки взыскана моральная компенсация в размере 2 миллионов рублей.Аварии на пешеходный переходах во Владимирской области участились. Так, две недели назад во Владимире сбили велосипедиста.