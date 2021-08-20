За долги по коммуналке приставы ограничили ему выезд за рубеж.

Житель Юрьев-Польского района погасил 100 тысяч рублей долга за коммуналку, чтобы выехать за границу. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Владимирской области.Ведомство закрыло для 24-летнего парня выезд за рубеж. Узнав об ограничении, парень перечислил коммунальщикам просроченные платежи.«Он собрался в отпуск, планировал съездить в другую страну, но к этому моменту судебный участок №2 города Юрьев-Польский уже возбуждил исполнительное производство и ввёл временное ограничение на выезд гражданина за пределы страны», - уточнили приставы.Спустя некоторое время должник принёс квитанцию об оплате. Запрет был снят, турист отправился отдыхать.