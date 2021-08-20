Ущерб, причиненный противоправными действиями, составил около 160 тысяч рублей.

В дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился местный житель, сообщивший о пропаже мобильного телефона и денег со счета, к которому была привязана банковская карта. Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что гаджет пропал после посещения одного из местных кафе.Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, а также информацию о перечислениях денежных средств.В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Меленковского района.Фигурант пояснил, что увидел оставленный без присмотра телефон и, воспользовавшись моментом, забрал гаджет себе.Поняв, что имеет возможность распоряжаться чужим банковским счетом, злоумышленник потратил с него около 50 000 рублей на личные нужды, а затем перевел на свою карту около 100 000 рублей. Позже, по словам подозреваемого, телефон он потерял.Следственным отделом ОП №1 УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).