Отработали внештатную ситуацию. Утром на улице Парижской Коммуны прошли учения в 23-й гимназии. В них приняли участие полицейские, силовики Росгвардии, а также МЧС. Экстренные службы

Отработали внештатную ситуацию. Утром на улице Парижской Коммуны прошли учения в 23-й гимназии. В них приняли участие полицейские, силовики Росгвардии, а также МЧС. Экстренные службы отрабатывали действия по обеспечению безопасности предстоящего образовательного процесса, сообщили в городской администрации. Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира В качестве площадки была избрана