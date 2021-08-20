20.08.2021

2021-08-20 10:00:05

За сутки во Владимирской области выявлено еще 190 заболевших коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 августа 2021 года лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.



26 случаев Владимире, 23 сл. в Муромском, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Ковровском, 12 сл. в Суздальском, 12 сл. в Кольчугинском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Александровском, 10 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Петушинском, 9 сл. в Киржачском, 7 сл. в Собинском, 4 сл. в Меленковском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в г. Радужный.



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 47 210 случаев заболевания.



11 072 сл. в г. Владимире, 5534 сл. в Гусь-Хрустальном, 5071 сл. о. Муром, 3714 сл. в Ковровском, 2619 сл. в Александровском, 2576 сл. в Петушинском, 1953 сл. в Юрьев-Польском, 2017 сл. в Вязниковском, 2000 сл. в Кольчугинском, 1880 сл. в Суздальском, 1535 сл. в Киржачском, 1546 сл. в Собинском, 1322 сл. в Меленковском, 1083 сл. в Гороховецком, 1080 сл. в Камешковском, 910 сл. в Селивановском, 708 сл. в Судогодском, 590 сл. в г. Радужном.