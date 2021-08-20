2021-08-20 10:00:05
2021-08-20 10:00:05
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/ Тема: За сутки во Владимирской области выявлено еще 190 заболевших коронавирусом
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 августа 2021 года лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
26 случаев Владимире, 23 сл. в Муромском, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Ковровском, 12 сл. в Суздальском, 12 сл. в Кольчугинском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Александровском, 10 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Петушинском, 9 сл. в Киржачском, 7 сл. в Собинском, 4 сл. в Меленковском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в г. Радужный.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 47 210 случаев заболевания.
11 072 сл. в г. Владимире, 5534 сл. в Гусь-Хрустальном, 5071 сл. о. Муром, 3714 сл. в Ковровском, 2619 сл. в Александровском, 2576 сл. в Петушинском, 1953 сл. в Юрьев-Польском, 2017 сл. в Вязниковском, 2000 сл. в Кольчугинском, 1880 сл. в Суздальском, 1535 сл. в Киржачском, 1546 сл. в Собинском, 1322 сл. в Меленковском, 1083 сл. в Гороховецком, 1080 сл. в Камешковском, 910 сл. в Селивановском, 708 сл. в Судогодском, 590 сл. в г. Радужном.