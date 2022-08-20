Прокуратура Владимирской области установила, что медицинское учреждение города Коврова вовремя не...

Прокуратура Владимирской области установила, что медицинское учреждение города Коврова вовремя не оплатило подрядчикам поставленные лекарственные препараты и услуги связи на 9 миллионов рублей.Центральная городская больница города Коврова погасила задолженность, превышающую 9 миллионов рублей, перед компаниями, которые поставили лекарства в медицинское учреждение и обеспечили больницу связью. Как сообщает прокуратура Владимирской области, деньги не получили в срок 9 фирм-поставщиков.По фактам выявленных нарушений городской прокурор внес представление руководителю учреждения здравоохранения, которое рассмотрено и признано обоснованным. Задолженность по исполненным контрактам погашена в полном объеме.Фото: https://www.pxfuel.com/