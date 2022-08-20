Согласно народному календарю, 20 августа отмечается день Марины – Пимены. Двойное название праздник...

Согласно народному календарю, 20 августа отмечается день Марины – Пимены. Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина. Раньше в этот день было принято наблюдать за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень. А также поверья советовали хозяйкам подавать на праздничный стол пироги с малиной.Что делать нельзя:В этот день нельзя обижать аистов, кричать на них, кидать в них что-то, ругать и даже показывать на них пальцем.Запрещено 20 августа менять постельное белье на супружеском ложе — между мужчиной и женщиной начнутся ссоры и разногласия.Нельзя гулять или выходить из дома без большой нужды после наступления темноты — к болезни.Нельзя просить о повышении на работе и увеличении заработной платы — к провалу ожиданий.Проходит православный Пост, потому верующим нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, молоко, яйца, излишне веселиться, устраивать шумные праздники.Народные приметы:Луна нарастает к утру — ожидайте тепла, к вечеру — к холодам.Исчезновение тумана при рассвете сулит хорошую погоду.Отлёт аистов обозначает холодную осень и раннюю зиму.Увидели, как ласточки слетаются — не избежать грозы.Восход обрел красноватый оттенок — будет идти дождь.Маленькая облачность — день выдастся жаркий.Солнце светит ярко — ожидаются осадки.Река, покрывающаяся пеной — грядет дождь.Видна паутина, но нет пауков — погода ухудшится.фото: https://www.pxfuel.com/