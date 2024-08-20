Жители села Богослово выясняют отношения с гостями банного комплекса “ЭкоПарк”. По словам народа, отдыхающие шумят вечерами и мешают отдыхать. Именно эти люди обратились на «Шестой

Жители села Богослово выясняют отношения с гостями банного комплекса “ЭкоПарк”. По словам народа, отдыхающие шумят вечерами и мешают отдыхать. Именно эти люди обратились на «Шестой канал» с просьбой рассказать об их проблеме. Наша позиция освещения ситуации с разных сторон им не понравилась. Пять человек, которые выступали от всего села, вдруг потребовали снять репортаж с эфира.