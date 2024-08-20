Так, 23 августа в ДКМ состоится церемония, на которой будут занесены на доску почета отличившиеся граждане и предприятия.

Власти поделились программой празднования Дня города, которое состоится в эти выходные. Так, 23 августа в ДКМ состоится церемония, на которой будут занесены на доску почета отличившиеся граждане и предприятия. Начало в 14:00.24 августа мероприятия развернутся на различных площадках. Главная сцена будет расположена на Соборной площади, где пройдет концертная программа, посвященная Году семьи.Творческие коллективы из Владимира и Москвы порадуют зрителей. В частности, на кавер-фестиваль приедут группы «Стиляги-Бэнд», Wicked Rumble, Tanslu и Дмитрий Ланской, а завершит программу владимирский «Рекорд Оркестр», известный своими хитами «Лада Седан» и «Самое прекрасное место». Открытие праздника запланировано на 12:00, а кавер-фест пройдет с 16:00 до 22:30.Любители спорта смогут участвовать в соревнованиях на стадионе «Торпедо» с 12:00 до 18:00, для детей будет организована программа на Театральной площади в то же время, а автолюбители смогут посетить выставку ретро-автомобилей на рынке на Студеной.Для молодежи и детей будут организованы мероприятия на Спасском холме и пешеходной зоне на Георгиевской: там пройдут выступления, игры, квизы, мастер-классы, флешмобы, шоу барабанов, хороводы, КВН и другие активности.В гастродворе на Георгиевской с 12:00 до 22:00 пройдет рок-фестиваль, а в соседнем дворе за центром ИЗО с 12:00 до 16:00 состоится фестиваль «Эх, гармошка» для любителей народного творчества и ремесел.Выставки и выступления также пройдут на других центральных улицах. С 12:00 до 18:00 на Девической улице состоится концерт «Ритмы друзей», на Гагарина пройдет ярмарка-фестиваль «Мой бизнес – мои традиции», на Пушкинском бульваре выступят литераторы и блогеры, а в Липках разместятся национальные диаспоры, волонтеры, шахматисты и хоры. Культурные программы, в основном рассчитанные на детей, также будут организованы в Центральном парке, «Добросельском» и «Дружбе».В воскресенье, 25 августа, состоится празднество Дня улицы Горького. Открытие праздника намечено на 16:00 у ГДК.