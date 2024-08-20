Главная цель – навести порядок. С середины сентября во Владимире планируется запустить пилотный проект по платным парковкам. Как отметил замглавы областного центра, главные задачи, которые

Главная цель – навести порядок. С середины сентября во Владимире планируется запустить пилотный проект по платным парковкам. Как отметил замглавы областного центра, главные задачи, которые предстоит решить, состоят в наведении порядка со стоянкой автомобилей на улицах исторического ядра города, сокращении количества транспортных средств, припаркованных с нарушением правил и не только. Глеб Серегин, зам. главы администрации