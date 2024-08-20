Стало известно об огромных задолженностях хоккеиста, бывшего мужа певицы Пелагеи Ивана Телегина.

Стало известно об огромных задолженностях хоккеиста, бывшего мужа певицы Пелагеи Ивана Телегина.Не так давно СМИ узнали, что у экс-супруга Пелагеи большие финансовые проблемы. У Ивана Телегина образовался огромный долг по ипотеке. Сумма взыскания составляет более 60 миллионов рублей. Как оказалось, это не единственный долг, который нужно погасить спортсмену.Как сообщил телеграм-канал "Звездач", Телегин также должен оплатить почти 254 тысячи рублей. Никаких подробностей о данной задолженности нет, кроме пометки о взыскании имущественного характера. Судебные приставы получили исполнительный лист, который был выдан Одинцовским городским судом, уточняют журналисты.В Сети финансовые проблемы бывшего мужа Пелагеи связывают с его поведением по отношению к семилетней дочери Таисии. Как рассказывала певица, Телегин тайно наложил запрет на вывоз наследницы за пределы России. Это стало известно лишь тогда, когда артистка вместе с дочерью собралась в Турцию.Девочка очень ждала то путешествие, поскольку путевку ей подарила бабушка. Но узнав о решении отца прямо в аэропорту, Тася заплакала навзрыд. В интернете пишут, что хоккеиста, оказавшегося в долгах как в шелках, настигла карма. К слову, недавно Пелагеи удалось через суд снять запрет на вывоз дочери за границу.