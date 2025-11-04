Муромский лицей №1 передал на вечное хранение Музею Победы полочку для цветов, которую своими руками сделал Герой Советского Союза, лётчик Николай Гастелло. Реликвия хранилась в
<a href="https://33live.ru/novosti/04-11-2025-muromskij-licej-peredal-v-dar-muzeyu-pobedy-raritet-lyotchika-gastello.html" target="_blank">Муромский лицей передал в дар Музею Победы раритет лётчика Гастелло</a> - Муромский лицей №1 передал на вечное хранение Музею Победы полочку для цветов, которую своими руками сделал Герой Советского Союза, лётчик Николай Гастелло. Реликвия хранилась в
[url=https://33live.ru/novosti/04-11-2025-muromskij-licej-peredal-v-dar-muzeyu-pobedy-raritet-lyotchika-gastello.html]Муромский лицей передал в дар Музею Победы раритет лётчика Гастелло[/url] - Муромский лицей №1 передал на вечное хранение Музею Победы полочку для цветов, которую своими руками сделал Герой Советского Союза, лётчик Николай Гастелло. Реликвия хранилась в