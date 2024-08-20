На территории Семёновского участкового лесничества произошла нелегальная рубка деревьев.

На территории Семёновского участкового лесничества произошла нелегальная рубка деревьев. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако пока браконьеров не нашли. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Меж тем было установлено, что участок, на котором произошла нелегальная рубка лесных насаждений, находился в аренде АО «Гусевской леспромхоз». В обязанности пользователя входил регулярный мониторинг земель в целях оперативного выявления подобных инцидентов. Однако, как выяснила прокурорская проверка, арендатор не выполнял должным образом принятые на себя обязанности.Прокурор направил в суд иск с требованием взыскать с предприятия ущерб от незаконной рубки деревьев.«Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле природоохранной прокуратуры», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.