В Камешковском районе нашли 82-летнего пенсионера, который исчез в лесу на три дня. Мужчина охотился на уток, недалеко от эко-отеля «Велес». Охотник перемещался на автомобиле «Нива» и в нем же
<a href="https://33live.ru/novosti/20-08-2024-v-kameshkovskom-rajone-nashli-82-letnego-oxotnika-kotoryj-ne-otvechal-na-zvonki-zheny.html" target="_blank">В Камешковском районе нашли 82-летнего охотника, который не отвечал на звонки жены</a> - В Камешковском районе нашли 82-летнего пенсионера, который исчез в лесу на три дня. Мужчина охотился на уток, недалеко от эко-отеля «Велес». Охотник перемещался на автомобиле «Нива» и в нем же
[url=https://33live.ru/novosti/20-08-2024-v-kameshkovskom-rajone-nashli-82-letnego-oxotnika-kotoryj-ne-otvechal-na-zvonki-zheny.html]В Камешковском районе нашли 82-летнего охотника, который не отвечал на звонки жены[/url] - В Камешковском районе нашли 82-летнего пенсионера, который исчез в лесу на три дня. Мужчина охотился на уток, недалеко от эко-отеля «Велес». Охотник перемещался на автомобиле «Нива» и в нем же