В Камешковском районе нашли 82-летнего пенсионера, который исчез в лесу на три дня. Мужчина охотился на уток, недалеко от эко-отеля «Велес». Охотник перемещался на автомобиле «Нива» и в нем же

В Камешковском районе нашли 82-летнего пенсионера, который исчез в лесу на три дня. Мужчина охотился на уток, недалеко от эко-отеля «Велес». Охотник перемещался на автомобиле «Нива» и в нем же ночевал. В какой-то момент пенсионер перестал отвечать на звонки супруги. Взволнованная женщина обратилась в полицию. Стражи порядка связались с областным формированием Россоюзспаса и вместе отправились