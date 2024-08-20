Об этом сообщил региональный Минздрав сегодня, 20 августа.

В Лакинске планируется строительство нового здания для подстанции скорой медицинской помощи, о чем сообщил региональный Минздрав сегодня, 20 августа.Финансирование проекта будет осуществляться за счет регионального бюджета, а общая сметная стоимость составляет 80,4 миллиона рублей. Эти средства пойдут на строительные и монтажные работы, закупку оборудования, благоустройство территории, организацию подъездных путей и озеленение. В настоящее время объявлены торги для выбора подрядчика, который должен завершить выполнение контракта до конца текущего года.Подстанция будет состоять из двух соединенных зданий: одноэтажного и двухэтажного. В одноэтажной части разместят гараж для автомобилей скорой помощи и три стоянки. В двухэтажной части будет находиться кабинет врача, место для предрейсового осмотра водителей, манипуляционная, диспетчерская, ординаторская, а также помещения для хранения медикаментов и комплектации укладок, кабинеты и зоны для персонала. Кроме того, вокруг подстанции будет организован круговой проезд.