Инцидент случился 27 мая. Мы рассказывали об этом случае. Мужчина отдыхал с семьей в сквере на улице Димитрова, как вдруг на него набросились двое пьяных незнакомцев. Они избили потерпевшего

Инцидент случился 27 мая. Мы рассказывали об этом случае. Мужчина отдыхал с семьей в сквере на улице Димитрова, как вдруг на него набросились двое пьяных незнакомцев. Они избили потерпевшего прямо на глазах у плачущего малыша. Как сообщили в Следкоме, двух хулиганов задержали – ими оказались местные жители 1994 и 1999 года рождения. На злоумышленников возбудили уголовные