В эти выходные тридцать спортивных машин поднимут пыль на полях Юрьев-Польского района. На багги и внедорожниках спортсмены поборются за звание КМС и МС автоспорта. Среди участников –

В эти выходные тридцать спортивных машин поднимут пыль на полях Юрьев-Польского района. На багги и внедорожниках спортсмены поборются за звание КМС и МС автоспорта. Среди участников – гонщики из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья, Казани, Владимира, Ульяновска, Ростова-на-Дону, Белгорода, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода и белорусского Борисово. Александр Грачев, главный спортивный судья соревнований Баха «Князь Владимир» – компактная,