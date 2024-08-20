Отопительный сезон уже не так далеко, как кажется. Власти принимают меры заранее. По состоянию на 1 августа уровень подготовки объектов жизнеобеспечения – 65%, сообщили в правительстве

Отопительный сезон уже не так далеко, как кажется. Власти принимают меры заранее. По состоянию на 1 августа уровень подготовки объектов жизнеобеспечения – 65%, сообщили в правительстве области. Самые высокие темпы работ – в Камешковском, Селивановском и Гороховецком районах, лучше всего подготовлены котельные в Камешковском и Меленковском районах. Об обновлении и модернизации сетей ЖКХ рассказал губернатор