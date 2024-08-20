Во Владимирской области по состоянию на 1 августа 2024 года уровень подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону составлял 65%.

Во Владимирской области по состоянию на 1 августа 2024 года уровень подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону составлял 65%. Об этом рассказала регионального правительства.Все муниципалитеты ударными темпами готовятся к наступлению холодов. В лидерах же Камешковский, Селивановский и Гороховецкий районы.Как отметил губернатор Александр Авдеев, Владимирская область почти вдвое увеличила инвестиции в обновление ЖКХ. Вложения достигли 5 млрд рублей.«Средства направлены на строительство и модернизацию 8 котельных, почти 22 км сетей теплоснабжения, 14 объектов водоснабжения и водоотведения, 16,5 км сетей водоснабжения и 16,4 км сетей водоотведения», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.