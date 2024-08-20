60,4 ДТП на 100 тысяч единиц автотранспорта произошло в январе-июле 2024 года.

Владимирская область занимает 78 место в рейтинге регионов по аварийности. 160,4 ДТП на 100 тысяч единиц автотранспорта произошло в январе-июле 2024 года. Это на 5,3% больше, чем в предыдущем году, при среднем числе пострадавших 84,5 на 100 тысяч жителей.Однако в Госавтоинспекции утверждают, что количество ДТП снизилось на 3,8%, а число погибших уменьшилось на 14,3%. Олег Лапшин из Управления ГИБДД отмечает, что важно учитывать другие показатели, такие как транспортный риск. В этом году на трассе М-12 произошло 44 ДТП, что также влияет на статистику.Лидером по низкой аварийности является Чечня, где на 100 тысяч автотранспорта приходится чуть более 11 ДТП. В рейтинге также выделяются Ямало-Ненецкий и Чукотский округа, а также Московская и Томская области.