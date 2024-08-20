Всего за прошедшую неделю в регионе было совершено 70 преступлений с использованием IT-технологий. Жители Владимирской области суммарно лишились 32 миллионов рублей, рассказали в УМВД. Так,

Всего за прошедшую неделю в регионе было совершено 70 преступлений с использованием IT-технологий. Жители Владимирской области суммарно лишились 32 миллионов рублей, рассказали в УМВД. Так, жертвой аферистов стала 66-летняя жительница Коврова. 16 августа она обратилась в полицию и сообщила, что в течение месяца у нее выманивали деньги под предлогом содействия правоохранительным органам. Пенсионерка лишилась больше 3 миллионов