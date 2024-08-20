Апелляцию Юрия Борисова и его защитника рассматривал Октябрьский районный суд. По итогу приговор был смягчен, но всего на 20 тысяч рублей. Напомним, по версии обвинения, Юрий Борисов

Апелляцию Юрия Борисова и его защитника рассматривал Октябрьский районный суд. По итогу приговор был смягчен, но всего на 20 тысяч рублей. Напомним, по версии обвинения, Юрий Борисов действовал в сговоре с другим в прошлом заметным единороссом Романом Александровым, и они оба причастны к публикациям в анонимных телеграм-каналах, которые содержат клевету в отношении первого замгубернатора области Дмитрия