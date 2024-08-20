99% жителей ЦФО знают, что такое голосовой помощник.

99% жителей ЦФО знают, что такое голосовой помощник. Хотя бы один раз им пользовались 7 из 10 респондентов, следует из опроса ВТБ. Большинство пользователей голосовых помощников включают их со смартфона (80%). Однако респонденты назвали и более экзотические варианты, такие как бытовая техника и приборы освещения.Вслед за смартфоном, 34% опрошенных назвали среди наиболее удобных устройств с голосовым помощником смарт-ТВ, а 32% – медиа-колонку или станцию. Кстати, в ЦФО самая высокая в нашей стране доля пользователей, которые применяют голос для управления телевизором. Также голосовой помощник запускают с планшета, с умных часов и на бортовом компьютере своего автомобиля. Самый экзотический вариант – голосовое управление приборами освещения – назвали 6%. Кстати, жители ЦФО чаще других россиян используют голосовой помощник для работы с бытовой техникой: чайниками, кофеварками, плитой и духовкой, холодильником и посудомойкой.Наиболее востребованные возможности голосовых помощников для большинства пользователей – поиск информации в интернете (72%) и ответы на интересующие вопросы (67%), прогноз погоды (68%). Чуть менее популярен функционал музыкального плеера (56%) и виртуального секретаря (функции будильника и напоминаний, поиска документов, создания записей). Каждый четвертый использует голосового помощника для навигации и прослушивания новостей. Еще 24% просят ассистента поддержать разговор, а 16% – поставить аудиокнигу.Голосовые помощники также востребованы у жителей ЦФО в финансовой сфере. Около половины опрошенных считают, что наиболее полезная услуга для управления голосом – запрос баланса по картам и счетам (55%), финансовое консультирование (45%) и ежедневные рутинные операции (42%). Каждый третий пользователь узнает через голосового ассистента финансовые новости и спрашивают инвестиционные советы, а каждый пятый – управляет семейным бюджетом."Уже у половины пользователей голосовые ассистенты востребованы как помощники в вопросах управления финансами. А каждый четвёртый пользователь применяет их для операций daily-banking. Мы видим запрос на расширение функций голосовых помощников и предполагаем, что в будущем все более востребованными станут сервисы семейного банкинга с голосовым управлением", – прокомментировал начальник управления "Контактный центр" банка ВТБ Руслан Фазилов.*Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 65 лет, среди 1500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.