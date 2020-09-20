Ситуация с коронавирусом в 33 регионе ухудшается.

Ситуация с коронавирусом в 33 регионе ухудшается. Владимирская область вышла из светло-зеленой зоны и оказалась в желтой. Теперь ситуация в регионе оценивается как удовлетворительная. Об этом со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян "РИА Новости".Стоит также отметить, что суточный прирост заболеваемости в регионе не меняется в позитивную сторону. Ежедневно во Владимирской области регистрируют от 30 до 35 случаев заражения COVID-19. Сегодня на территории области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.В настоящий момент в «красной» зоне остаютсяЧелябинская область, Тверская область, Мурманская область, Северная Осетия, Калининградская область, Архангельская область, Ульяновская область, Республика Марий Эл, Крым, Брянская область, Калужская область, Кемеровская область, Хабаровский край, Алтайская Республика, Забайкальский край, Республика Коми, Алтайская Республика, Чукотский автономный округ, Камчатский край, Севастополь.(Фото:Pixabay)