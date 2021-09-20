20 сентября в районе 12 часов в деревне Лехтово Меленковского района вспыхнула машина скорой помощи. Звонок пожарным поступил поздно. Скорее всего, медики сами пытались потушить пламя. Но

20 сентября в районе 12 часов в деревне Лехтово Меленковского района вспыхнула машина скорой помощи. Звонок пожарным поступил поздно. Скорее всего, медики сами пытались потушить пламя. Но огонь распространился на всю площадь – 6 квадратных метров. Причина пожара пока неизвестна. Пострадал моторный отсек и салон авто. На месте работали 2 единицы техники и 7 сотрудников