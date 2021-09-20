Председатель Государственной Думы седьмого созыва Вячеслав Володин обратился к гражданам после парламентских выборов.

Председатель Государственной Думы седьмого созыва Вячеслав Володин обратился к гражданам после парламентских выборов.Выборы в Государственную Думу восьмого созыва завершились. Судя по данным Центризбиркома после обработки 99% голосов (по федеральному округу), в парламент проходят пять партий: "Единая Россия" (49,82%), КПРФ (19%), ЛДПР (7,49%), "Справедливая Россия" (7,42%) и "Новые люди" (5,35%).Вячеслав Володин связал высокий результат "Единой России" с поддержкой Владимира Путина. Политик заметил, что итоги голосования в региональных группах в основном зависели от эффективности реализации инициатив президента. То есть там, где реально решались проблемы людей, ощущалась поддержка избирателей.Володин поблагодарил россиян, принявших участие в выборах, за доверие и посещение избирательных участков в непростое время – пандемию коронавируса. По словам спикера ГД седьмого созыва, уровень явки на голосование демонстрирует заинтересованность народа в повышении эффективности власти."Это была, пожалуй, одна из самых конкурентных за последнее время избирательных кампаний", – написал политик в своем телеграм-канале.Напомним, выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. По данным Центризбиркома, явка по стране превысила 45%, а на электронном голосовании в Москве – 96,5%. Ранее руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов , что онлайн-голосование в столице было честным.