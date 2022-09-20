Папы и мамы покупали изделия за свой счёт.

Во Владимирской области 370 детей-диабетиков не обеспечены приборами непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.На приём к прокурору региона пришли родители детей, больных диабетом. Они пожаловались на отсутствие льготных медицинских изделий для мониторинга уровня глюкозы. По итогам проверки выяснилось, что в регулярном контроле сахара в крови нуждаются 370 ребят.«При этом программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи льготное предоставление таким детям систем непрерывного мониторинга глюкозы предусмотрено не было», - пришли к выводу в прокуратуре.Папы и мамы покупали изделия за свой счёт. Зампрокурора подал иск в суд. Требования удовлетворены. В бюджет заложено почти 50 млн рублей на обеспечение детей-диабетиков всем необходимым.