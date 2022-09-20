Пожарным Коврова удалось отстоять больше половины загоревшегося здания. 18 сентября в Коврове...

Пожарным Коврова удалось отстоять больше половины загоревшегося здания.18 сентября в Коврове начался пожар в неэксплуатируемом строении на улице Октябрьской, д. 15. Из-за позднего обнаружения и сообщения в пожарную охрану огонь успел распространиться по перекрытиям, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской областиТем не менее, пожарные оперативно локализовали и ликвидировали огонь в одной части здания. Работали 6 единиц техники и 22 человека. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.Фото ГУ МЧС по Владимирской области