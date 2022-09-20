Следующая дата выступления - 12 апреля 2023 года.

Во Владимире концерт рок-группы «Сплин» перенесли с 30 сентября на 12 апреля 2023 года. Мероприятие отменяют во второй раз.Официальный аргумент - «технические причины». Организаторы пояснили, что все купленные билеты остаются действительными.Добавим, что за последний месяц у коллектива отменено сразу несколько выступлений в девяти городах. Среди причин называется исполнение песни «Выхода нет» на фестивале «Чернозём», которая была посвящена музыкантам, покинувшим страну по различным обстоятельствам.Во Владимире против концерта группы в Арт-Холле выступал областной депутат Александр Цыганский.Первый раз Александр Васильев должен был спеть 14 апреля 2022 года, но незадолго до мероприятия выступление перенесли на более поздний срок.