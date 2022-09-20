Агата Муцениеце перепугала россиян странным и неадекватным поведением.

Агата Муцениеце перепугала россиян странным и неадекватным поведением.В конце лета российский актер Павел Прилучный женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян. Событие бурно обсуждалось общественностью, ведь актер никогда не афишировал свою бывшую девушку Мирославу Карпович, а теперь кричит о своей любви на каждом шагу.Впрочем, под пристальным вниманием сейчас находится и бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце. Поклонники считают, что новая избранница актера похожа на нее, да и вообще Павел якобы разбил всем своим бывшим сердце.Так это или нет, Агата Муцениеце действительно сильно изменилась после развода с Прилучным. Она похорошела, похудела, сменила имидж и занялась карьерой. Кроме того, она словно вышла из тени и начала активно вести соцсети. Это не может не радовать фанатов. Но на днях Муцениеце серьезно напугала россиян своим неадекватным поведением, что стало поводом для обсуждения и дало новый повод задуматься о ее состоянии.Актриса показала в соцсетях ролик, на котором истерически орет и бьется в конвульсиях. Создавалось впечатление, что Муцениеце "слетела с катушек", да и в тексте публикации она с сарказмом подтвердила, что ей нужна помощь."Вызовите скорую плиз", – написала Муцениеце.На кадрах она поет песню Ирины Салтыковой "Серые глаза". В средине песни она вдруг начинает истошно кричать, широко раскрыв рот.