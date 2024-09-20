Александр Добровинский ответил на выпад певицы Алсу.

Александр Добровинский ответил на выпад певицы Алсу.На протяжении всего лета Алсу и ее экс-супруг Ян Абрамов держались в роли главных ньюсмейкеров страны. С приходом осени мало что изменилось. Несмотря на то, что развод звездной четы состоялся в конце августа, их продолжают обсуждать. Теперь главной темой является раздел совместно нажитого имущества бывшей пары. А делить, действительно, есть что. По слухам, помимо квартиры в Лондоне, у Абрамовых есть имущество в США, во Франции, на Кипре.До начала судебного процесса Ян Абрамов предлагал певице заключить мировое соглашение, согласно которому он обязуется передать ей имущество на 2,5 млрд рублей. Однако Алсу такое предложение отвергла. Ведь активы семьи оцениваются в 10 млрд, так что финалистка "Евровидения-2000" может получить в два раза больше.Противостояние исполнительницы хита "Зима" и правозащитника Александра Добровинского началось после появления слухов о намерении певицы подать второе исковое заявление о разделе имущества в лондонский суд. Не секрет, что Алсу, помимо российского, имеет также гражданство Великобритании. Адвокат Абрамова прокомментировал этот ход звезды, как неожиданный и выразил опасения, что суд недружественной страны примет решение в пользу своей подданной.Алсу же в ответ заявила, что ничего подобного она не совершала, а Добровинский просто хочет "раздуть новый скандал и заработать на этом денег". Артистку возмутило желание юриста обсуждать изначально фейковую информацию.Такая реакция певицы возмутила адвоката, который не видит способа заработать средства на комментариях. Он недоумевает из-за столь бурной реакции разведенной певицы. Ведь, по словам правозащитника, Алсу сама решила развязать войну против бывшего мужа. А вот возможный иск, не дает покоя самому юристу. Ведь, чтобы судить человека в Англии, ему как минимум нужно получить этот иск на территории этой страны. Получается, что теперь Абрамову закрыт въезд в Британию, поскольку ему сразу же вручат документ."Ян не может появиться на территории Великобритании и стран содружества без риска для себя. И уже понятно, что на него открыта охота. Это очень точная информация", – выразил свои опасения за клиента Добровинский из-за мести Алсу.