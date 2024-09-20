Городские власти намерены привести в порядок примерно 50 старинных домов в центре Владимира. Об этом на пресс-конференции рассказал глава города. Дмитрий Наумов отметил, что часть зданий, не

Городские власти намерены привести в порядок примерно 50 старинных домов в центре Владимира. Об этом на пресс-конференции рассказал глава города. Дмитрий Наумов отметил, что часть зданий, не представляющих исторической ценности, будет снесена, например, дома №17 и 19 на улице Гагарина. Но вот объекты культурного наследия будут восстанавливаться. Дмитрий Наумов, глава г. Владимира Практически по всем