Завтраки, обеды и полдники подорожают на 10 рублей. Об этом сообщили в мэрии и объяснили, что это нужно для того, чтобы еда продолжала соответствовать нормам СанПиН и её качество не ухудшалось.

Завтраки, обеды и полдники подорожают на 10 рублей. Об этом сообщили в мэрии и объяснили, что это нужно для того, чтобы еда продолжала соответствовать нормам СанПиН и её качество не ухудшалось. Последний раз цены на школьное питание повышались год назад. Теперь новая стоимость будет действовать с 1 октября. Завтрак обойдется в 70 рублей, обеда –