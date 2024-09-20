В субботу, 21 сентября, во Владимире отметят Праздник культуры и традиций финно-угорских народов «Шумбрат». Он посвящен 20-летию создания Владимирской региональной общественной организации

В субботу, 21 сентября, во Владимире отметят Праздник культуры и традиций финно-угорских народов «Шумбрат». Он посвящен 20-летию создания Владимирской региональной общественной организации «Кидекша», пояснили с пресс-службе правительства. Торжество пройдет в 15:00 на площадке общественной организации «Милосердие и Порядок» на улице Добросельской, 2г. Из пресс-релиза правительства Владимирской области «Шумбрат» означает не только «Здравствуй!», это обращение, которое