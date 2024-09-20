Не приведи судьба на склоне дней // Мне пережить родных своих детей, – пела Алла Пугачева в композиции Женщина, которая поет. Увы, 71-летняя Ирина Понаровская познала эту страшную боль – внезапно умер ее единственный сын.

"Не приведи судьба на склоне дней // Мне пережить родных своих детей", – пела Алла Пугачева в композиции "Женщина, которая поет". Увы, 71-летняя Ирина Понаровская познала эту страшную боль – внезапно умер ее единственный сын.Наследник звезды художник Энтони Вейландович Родд умер в Москве от внезапной остановки сердца. До 40-летия он не дожил меньше месяца. Молодой мужчина умер в ванной, когда пошел принять перед сном контрастный душ. По предварительной версии, у Энтони остановилось сердце в результате острой сердечной недостаточности.В одну секунду его красавица-жена Анна Чайниковая стала вдовой, а двое детей, которым шесть и десять лет, остались без отца..."Сообщить про трагедию Ирине Витальевне было непросто, – рассказывают друзья семьи. – Это страшный удар. А у нее слабое здоровье. Было ранее утро, когда она узнала про потерю"По словам близких, Понаровская "страшно кричала и плакала", узнав о кончине своего любимого мальчика. Как говорят, ей даже стало плохо с сердцем. Но сейчас певице надо взять себя в руки – предстоит заняться организацией похорон Этони. По предварительным данным, прощание может пройти в закрытом формате только в кругу семьи – Понаровская не хочет, чтобы журналисты снимали ее горе. Ей важно проститься с ребенком без чужих глаз и камер. И ее можно понять.